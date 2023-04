Dove vedere Bologna-Udinese in tv

La sfida tra Bologna e Udinese si gioca oggi, domenica 2 aprile alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Bologna e Udinese

Sono 75 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 27 le vittorie del Bologna, 23 i pareggi e 25 le gare vinte dall'Udinese. Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 15 gennaio, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese per la prima volta dal 2003/04, con Carlo Mazzone allenatore. Bologna e Udinese hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide al Dall’Ara in campionato, è la striscia aperta più lunga di pareggi interni consecutivi dei rossoblù contro una singola avversaria in Serie A. La curiosità: Riccardo Orsolini ha preso parte a cinque reti contro l’Udinese in Serie A (due marcature e tre assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol nel torneo (al pari di Sassuolo e Parma). La prima rete del classe ’97 nel massimo campionato è arrivata proprio contro l’Udinese il 30 settembre 2018, con il Bologna al Dall’Ara. Inoltre, nessun giocatore italiano ha segnato più di Orsolini in Serie A nel 2023 (cinque reti, al pari di Domenico Berardi e Manolo Gabbiadini). Il classe ’97 (sette centri nel 2022/23) è ad un solo gol dall’eguagliare il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (otto nel 2018/19 e nel 2019/20).