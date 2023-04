Nonostante la decima sconfitta in 28 giornate di campionato, la posizione del tecnico nerazzurro non sembra essere in bilico. L'intenzione di proprietà e dirigenza è quella di compattare ancora di più l'ambiente in vista del finale di stagione. Se la situazione dovesse però precipitare, non è da escludere un cambio in corsa. Nel frattempo buone notizie dall'infermeria: con la Juve si rivedrà Dimarco

Si continua con Simone Inzaghi. In casa Inter non hanno dubbi, almeno per ora. L'obiettivo è compattare ancora di più l'ambiente in vista delle prossime, importanti partite dopo la sconfitta contro la Fiorentina, terza consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite e decima nell'intero campionato. La posizione del tecnico non appare in discussione per ora, a meno che la situazione non dovesse precipitare nei prossimi incontri e indurre così a nuove e diverse riflessioni.