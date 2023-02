Sono già 7 le sconfitte in questo campionato per l'Inter, le stesse che i nerazzurri avevano incassato in due stagioni con Antonio Conte in panchina. Numeri disastrosi per la squadra di Simone Inzaghi soprattutto in trasferta, dove sono arrivati ben 5 ko e dove il rendimento è da 7° posto in classifica. Ma, di recente, quando l'Inter era andata così tante volte ko e come era poi terminato il campionato? Vediamolo, stagione per stagione, dall'anno del triplete in poi

INTER, IN TRASFERTA NUMERI IMPIETOSI: VIDEO