José Mourinho in difesa di Dejan Stankovic. Episodio quantomeno singolare durante il corso di Roma-Sampdoria valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A. In una gara combattuta con i giallorossi in proiezione offensiva a caccia del vantaggio, al 52' è arrivata la seconda ammonizione, con conseguente cartellino rosso, per il difensore blicerchiato Murillo. L'allenatore della Samp ha protestato vibratamente soprattutto per la prima ammonizione comminata al difensore (presunto fallo di mano, ma probabile tocco con il petto da parte del blucerchiato). A quel punto dalla Curva Sud dell'Olimpico sono volati insuti pesanti nei confronti del tecnico doriano, specialmente per i suoi trascorsi alla Lazio da giocatore.

A quel punto è intervenuto José Mourinho, allenatore di Stankovic ai tempi dell'Inter, chiedendo in maniera vistosa ai tifosi di smetterla. Per la cronaca, subito dopo l'espulsione di Murillo, la Roma ha trovato la rete del vantaggio grazie a un colpo di testa di Wijnaldum su perfetto assist di Matic.