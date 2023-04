Victor Osimhen ha iniziato la settimana svolgendo terapie a Castel Volturno, nella mattinata del lunedì. Questa la notizia che arriva dal centro sportivo del Napoli , il giorno dopo la sconfitta contro il Milan . Il nigeriano, tornato infortunato dalla trasferta in Africa con la sua nazionale, è ora fermo ai box a causa di una lesione distrattiva all'adduttore sinistro ma lavora per recuperare in tempo per affrontare di nuovo il Milan, stavolta per l’andata dei quarti di Champions , in programma a San Siro mercoledì prossimo. Dopo la gara di campionato persa al Maradona , la squadra di Spalletti ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Lecce di venerdì alle 19. Lavoro di scarico in palestra per chi è sceso in campo dall’inizio contro il Milan, per gli altri della rosa una sessione composta da una prima fase di attivazione e poi una partita a campo ridotto, con Bereszynski che ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Di Lorenzo: “Non era il solito Napoli, niente alibi”

Il giorno dopo la sconfitta con il Milan, alla radio ufficiale del club ha parlato il capitano: “È stata una brutta prestazione -le parole di Di Lorenzo- Non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Sicuramente le nazionali portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c'è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, ma avere l'intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce. Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliorare. Per tutto l'anno c'è stato un entusiasmo incredibile, non vediamo l'ora di regalargli la gioia dello Scudetto, ma nello spogliatoio sappiamo di non aver vinto ancora nulla e che ci servono ancora dei punti per vincerlo. Dovremo rimanere concentrati sul campo, poi se sarà festeggeremo insieme". Di Lorenzo si è poi proiettato sulla prossima sfida in programma ancora con il Milan: "La sfida al Milan per i quarti di Champions sarà un'altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque difficile perché abbiamo visto che il Milan è una grande squadra. Dovremo far meglio per superare il turno”.