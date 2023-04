Un turno di chiusura con la sospensiva di un anno per la Curva Nord della Lazio per i cori antisemiti rivolti ai romanisti durante il derby. Ammenda di 8.000 euro, invece, al club giallorosso per i cori contro Dejan Stankovic. Una sanzione attenuta dal gesto di Mourinho che aveva chiesto ai propri tifosi di smetterla. Il giudice sportivo, infine, ha squalificato 9 giocatori per la 29^ giornata: c'è anche Kean

La Curva Nord della Lazio chiusa per un turno, ma con la pena sospesa per un anno. È questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per i cori antisemiti rivolti dal settore del tifo biancoceleste ai romanisti nel derby dello scorso 19 marzo. Il giudice sportivo aveva chiesto alla Procura Federale ulteriori indagini, con l'acquisizione di video e audio girati dalla Polizia della Questura di Roma. Oggi, infine, è arrivata la decisione dopo gli accertamenti. La pena, tuttavia, è stata sospesa per un anno "con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".