Gdf, perquisite sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Su Lazio e Salernitana

Per Lazio e Salernitana, al vaglio degli investigatori alcune operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società per le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Le indagini sulla Lazio, di cui è titolare la procura di Tivoli per competenza territoriale, contemplano i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonchè per i reati di false comunicazioni sociali.