Serie A

Il Milan domina in casa del Napoli e sale al terzo posto in un turno di campionato che sorride anche a Lazio e Roma: i biancocelesti espugnano Monza e rafforzano il secondo posto, i giallorossi battono la Samp e agganciano l'Inter. Bene anche la Juve, che nonostante la penalizzazione continua a ricucire lo svantaggio dal quarto posto. In coda un punto a testa per Spezia e Salernitana, che allungano sul Verona. Il Lecce va ko a Empoli ma resta a +8 dal terzultimo posto GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A