Dove vedere Milan-Empoli in tv

La sfida tra Milan e Empoli -che chiude gli anticipi del venerdì della 29^ giornata di Serie A- si gioca oggi, 7 aprile alle 21.00 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Milan e Empoli

L'Empoli ha vinto tre delle 29 sfide di Serie A disputate contro il Milan, tutte e tre al Meazza di Milano; l'ultima di queste risale al 23 aprile 2017, nella sfida in panchina tra Giovanni Martusciello e Vincenzo Montella. Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro l'Empoli, ma non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro i toscani nel massimo campionato (quattro anche tra il 2003 e il 2006, con Carlo Ancelotti in panchina). Il Milan ha perso solamente il 9% delle partite di Serie A disputate di venerdì (due su 23); tra le squadre con almeno tre incontri disputati in questo giorno della settimana nella competizione, quella rossonera è la formazione con la più bassa percentuale di sconfitte. L'Empoli, invece, ha vinto solamente una delle otto sfide di Serie A disputate di venerdì (2-0 contro la Cremonese lo scorso 11 novembre); completano il quadro un pareggio e ben sei sconfitte, inclusa la più recente contro l'Atalanta il 17 marzo 2023. Questa sfida vede come protagonisti i tre giocatori che nella Serie A 2022/23 hanno percorso più metri in avanti con movimenti palla al piede: Fabiano Parisi (3035), Theo Hernández (2741) e Rafael Leão (2699). Nella gara d'andata contro l'Empoli, Rafael Leão ha sia segnato che fornito un assist: il portoghese è a una sola rete di distanza dall'eguagliare la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (11 centri nella scorsa stagione).