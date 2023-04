Le procure di Cagliari, Genova e Bologna si aggiungono a quelle di Torino, Roma e Tivoli nelle indagini su trasferimenti di calciatori e possibili plusvalenze sopette per alterare i bilanci delle società di calcio Condividi

Prima Torino, poi Roma e Tivoli, ora Cagliari, Genova e Bologna. L'effetto domino del caso plusvalenze in Serie A coinvolge altre società di Serie A con la possibilità che altre procure possano mettere mano ai documenti e alle segnalazioni, aprendo nuovi fascicoli di indagine.

L'inchiesta arriva anche in Corsica Un effetto che si è propagato fino in Corsica, dove i magistrati hanno aperto un'inchiesta sul passaggio dei fratelli Matteo e Lisandru Tramoni dall'Ajaccio al Cagliari. Quella delle plusvalenze è pratica diffusa nel mondo del calcio professionistico ed è proprio per questo che sotto i riflettori degli inquirenti rischiano di finire tantissime cessioni di giocatori da una squadra all'altra. Così come avvenuto per Roma e Lazio nei giorni scorsi, con l'iscrizione nel registro degli indagati di 16 dirigenti e la segnalazione di almeno 18 operazioni sospette.

La procura di Bologna… L'arrivo nelle procure dei documenti dell'inchiesta 'madre' di Torino - che ha portato la Juventus a 15 punti di penalizzazione - sta inevitabilmente portando i magistrati ad aprire fascicoli su fascicoli in merito alle cessioni dei calciatori. E così sta avvenendo a Bologna, dove è stata aperta un'inchiesta sul passaggio dalla Juventus in rossoblù dell'attaccante Riccardo Orsolini. Un'operazione da 15 milioni di euro dopo che il giocatore aveva trascorso un anno e mezzo in prestito a Bologna.

… e quelle di Cagliari e Genova Stessa linea quella seguita dai magistrati di Cagliari, che vogliono vederci chiaro sul passaggio di Alberto Cerri dalla Juventus al club sardo per una plusvalenza di 8/9 milioni a favore della società bianconera. A Genova sono in corso invece le indagini della Guardia di Finanza sui conti della Sampdoria degli ultimi tre anni. Nel fascicolo aperto in procura vengono segnalati i casi di Audero, Peeters e Mulè, tre giocatori finiti nel giro di cessioni e acquisti 'sospetti' tra blucerchiati e bianconeri.

Plusvalenze gonfiate o no? Compravendite del genere sono comunque all'ordine del giorno nel calciomercato, specie in Serie A. Quello che gli investigatori dovranno stabilire è se le cessioni abbiano in qualche modo seguito il valore di mercato o se, invece, siano state gonfiate per trarne benefici nei bilanci delle società, alcune delle quali sono anche quotate in Borsa.

L’affare Mandragora fra Udinese e Juve A valutare la possibilità di aprire un fascicolo c'è anche la magistratura di Udine che sta "facendo le dovute valutazioni nel massimo riserbo", come ha spiegato il procuratore Massimo Lia. In questo caso il focus è sull'operazione che ha portato il centrocampista Rolando Mandragora dalla Juventus all'Udinese con un diritto di riacquisto. In quello stesso affare si vuole chiarire la cessione dell'attaccante friulano Mattia Compagnon alla Juventus Under 23.

Le inchieste di Roma e Tivoli Procede, intanto, il lavoro dei pm di Roma e Tivoli che stanno indagando - per competenza - sul club giallorosso e sulla Lazio. Gli investigatori stanno passando al setaccio chat, messaggi e documenti presenti sui pc e sui telefonini sequestrati. Al vaglio, in particolare, una conversazione tra due dirigenti juventini sull'affare che ha portato Spinazzola alla Roma in cambio di Luca Pellegrini a Torino.