Guaio muscolare per il Cholito che rischia di saltare l'andata dei quarti di Champions contro il Milan: l'argentino ha accusato un risentimento al flessore destro, lasciando in campo dopo appena 16 minuti dal suo ingresso in campo

Nella trasferta che regala al Napoli il ritorno alla vittoria, c'è anche una nota dolente da registrare. La partita di Giovanni Simeone, infatti, è durata appena 16 minuti: il Cholito, entrato al 66' al posto di Raspadori, è stato costretto a uscire all'82' per infortunio, lasciando il campo a Politano. Il timore di Spalletti è quello di non averlo a disposizione per la Champions contro il Milan, match dove resta ancora in dubbio la presenza di Osimhen

L'infortunio di Simeone

Per l'argentino si tratta di un risentimento al flessore destro, accusato nel tentativo di frenare una corsa. Simeone si è subito fermato e ha chiamato l'intervento dello staff medico, poi dopo aver cercato di stringere i denti ha definitivamente alzato bandiera bianca. Si valuterà ora l'entità del danno.