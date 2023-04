Il Napoli torna al successo dopo la brutta sconfitta in casa col Milan: gli uomini di Spalletti vincono 2-1 a Lecce grazie a un autogol di Gallo. Azzurri bene in difesa (Di Lorenzo, autore del gol dell'1-0 è l'MVP) ma deludenti in attacco. Tutti i voti della partita a cura di Alessandro Gentile

LECCE-NAPOLI, LA CRONACA - GLI HIGHLIGHTS DI A