"Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, mentre non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado, questo per essere chiari". Così il Cfo della Juventus Francesco Calco ai microfoni di Dazn prima del match con la Lazio. "Sulla squalifica della Curva, io vorrei innanzitutto ribadire che la Juventus è da sempre impegnata in maniera molto attiva nella lotta contro ilo razzismo e nelle politiche all'inclusione sociale, questo per noi è molto importante. La squalifica della Curva l'abbiamo accolta con sorpresa per vari motivi. Da quanto abbiamo letto negli atti della Procura federale i cori si sarebbero sentiti dal 35’ minuto del secondo tempo e quindi siamo stupito che nessuno ci abbia chiesto di attivare la procedura antirazzismo che è una procedura codificata dalla normativa federale. Per cui avremmo dovuto sospendere la partita e fare gli avvisi dello speaker se ci avessero avvisato, invece non siamo stati avvisati. Secondo motivo è che non è stato preso in considerazione l'impegno di Juventus e la collaborazione di Juventus nell'identificare e squalificare i colpevoli. E vorrei fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era una gara di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento. Per la partita contro il Napoli pagheranno degli abbonati che non hanno niente a che vedere con certi episodi", ha aggiunto Calvo.