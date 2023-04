Le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, a Sky Sport

"Sono vigilie particolari, ma soprattutto per noi dirigenti: i giocatori pensano al campo. Sensazioni ad oggi non ne abbiamo: aspettiamo il 19 che attendiamo da mesi, poi capiremo i nostri obiettivi per il resto della stagione oltre alle coppe. La nuova stagione la stiamo programmando: la Juve ha una proprietà solida, questo ci rende più facile lavorare per il futuro. La squadra è tranquilla e carica, lo Sporting è un avversario forte e in salute: queste partite caricano i ragazzi, sono consapevoli che essere in corsa ad aprile per vincere trofei è importante. Vlahovic? Nessun dubbio sia al centro del nostro progetto: molte qualità deve ancora esprimerle, ma lo vediamo tutti i giorni in allenamento e questo ci lascia ottimisti per il futuro"