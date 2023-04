"Napoli ha cambiato la mia vita". Sono parole d'amore quelle pronunciate da Victor Osimhen nel corso dell'intervista rilasciata a France Football in collaborazione con L'Equipe. L'attaccante nigeriano, protagonista della meravigliosa stagione del Napoli, ha raccontato il suo rapporto con la città: "Non avevo mai visto una cosa così. Tutta la città vive per la squadra: quando sono arrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse vero, mi hanno risposto che non avevo visto ancora niente. I tifosi non mi preoccupano mai, anche quando mi fermano per strada. Vogliono solo darti affetto. Allo stadio sono incredibili e ci aiutano". Osimhen, inoltre, è tornato anche sul primo periodo in Italia: "Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto".