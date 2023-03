Haaland non ha rivali in Premier League, mentre Osimhen ha fatto il vuoto alle sue spalle in Serie A. Più equilibrata la situazione in Bundesliga e nella Liga, col nuovo obiettivo del Torino Fullkrug e Lewandowski attualmente in testa. Ma oltre a quelli più noti, chi sono i capocannonieri dei campionati più importanti d'Europa in questa stagione? Eccoli tutti