Dove vedere Sampdoria-Cremonese in tv

I numeri di Sampdoria e Cremonese

La Sampdoria è imbattuta in 12 delle 13 sfide di Serie A contro la Cremonese grazie a sette vittorie e cinque pareggi. Il successo ai danni dei lombardi dello scorso 24 ottobre (1-0) è il primo dei tre collezionati nella competizione 22/23 dai blucerchiati e l’unico in cui hanno tenuto la porta inviolata. La Samp ha perso ognuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie A contro avversare neopromosse (già record negativo per il club nella competizione). Nelle due più recenti inoltre non ha trovato il gol e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di match consecutivi a secco di reti contro squadre provenienti dalla B: tra l’aprile ’72 e il dicembre ’73 (cinque, in cinque pareggi a reti inviolate). Solo il Verona (cinque) ha collezionato meno punti in trasferta della Cremonese in questa Serie A (sette, frutto di sette pareggi). La formazione lombarda è infatti quella che ha impattato più match esterni nel torneo in corso e una delle quattro, con Stoccarda, Verona e Almerìa, che non hanno ancora conquistato un successo lontano da casa nei cinque principali campionati europei 22/23. Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol in questa Serie A, Daniel Ciofani (sei) è quello che ha disputato meno minuti (687). L’attaccante, miglior marcatore della Cremonese nel campionato in corso, è andato a bersaglio nelle ultime due presenze e non partecipa ad una marcatura in tre partite di fila nel torneo da aprile 2019 (col Frosinone). Proprio nel 2019, ma a febbraio, è arrivata la sua unica rete contro la Sampdoria, al Ferraris.