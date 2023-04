Due gol e buon ritmo a Marassi nella sfida che mette in palio punti fondamentali per mantenere vive le residue speranze di salvezza tra la penultima e l'ultima in classifica. Parte meglio la Samp, che passa in vantaggio con Leris che si inserisce perfettamente e di testa sfrutta l'assist di Augello. Nel finale risponde la Cremonese con Ghiglione, che al volo supera Ravaglia su assist di Quagliata. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 16.30

ATALANTA-BOLOGNA LIVE