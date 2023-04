Una rissa tra ultras della Cremonese e della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova prima della fondamentale sfida per la salvezza per entrambe le squadre (la Cremonese è ultima con 13 punti e la Sampdoria penultima con 15). A ora, tre sono i feriti portati entrambi al Policlinico San Martino in codice giallo, uno di questi sarebbe stato colpito alla testa e necessita di alcuni accertamenti. 38 gli ultras grigiorossi identificati dalla Questura. Gli ultras coinvolti negli scontri erano poco meno di un centinaio. Altre identificazioni sono in corso grazie anche alle verifiche dei filmati. I tifosi della Cremonese identificati dalla polizia dopo la rissa avvenuta oggi a Genova, prima della partita Sampdoria-Cremonese, sono stati 38. Come riporta l'Ansa, la polizia, insieme alla Digos, sta cercando di ricostruire quanto accaduto e, secondo le prime ipotesi, sembra che alcuni dei tifosi grigiorossi fossero all'interno di un bar quando qualcuno li ha avvertiti che stava arrivando un gruppetto di tifosi sampdoriani. A quel punto i due gruppi si sono affrontati a colpi di cinghie e spranghe e hanno fatto volare fumogeni, bottiglie di birra e tavolini del bar. Gli inquirenti non escludono che la rissa sia stata decisa a tavolino