Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A entra nel rush finale con le ultime nove giornate. Archiviato il turno pasquale, il campionato tornerà in campo da venerdì 14 aprile per la 30^ giornata. Si partirà con un doppio anticipo: prima lo scontro salvezza Cremonese-Empoli, poi Spezia-Lazio. Il sabato sarà dedicato alle squadre impegnate in Champions League: i Milan farà visita al Bologna, il Napoli ospiterà il Verona e l'Inter affronterà il Monza. Quattro, invece, gli incontri in programma domenica 16 aprile con la Juventus impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Roma in campo all'Olimpico con l'Udinese. Chiuderà il turno il monday night tra Fiorentina e Atalanta.