Dove vedere Udinese-Monza in tv

I numeri di Udinese e Monza

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Udinese e Monza si sono affrontate 12 volte, con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e quattro pareggi. Monza e Udinese si affrontano per la terza volta in stagione: dopo il successo friulano lo scorso 26 agosto in campionato, i lombardi hanno vinto la sfida di Coppa Italia del 19 ottobre. In entrambe le gare, le due squadre hanno sempre trovato la rete. Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa rispetto al Monza in questa Serie A (uno, di Armando Izzo contro l'Empoli a inizio marzo). L'Udinese ne ha incassati solo due con questo fondamentale, record al pari di Lazio e Napoli. Il Monza è la squadra che ha segnato più gol con giocatori italiani in questa Serie A (21 centri), mentre l'Udinese conta solo tre reti "italiane" nel campionato in corso, meglio solamente del Torino (due). La curiosità: l'Udinese è la vittima preferita di Stefano Sensi in Serie A: tre reti per il centrocampista del Monza contro i friulani; il classe '95 ha realizzato tre marcature in questo campionato e potrebbe migliorare il suo record di tre gol stagionali, registrato con l'Inter nel 2019/20.