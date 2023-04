Big match e difesa: così la Lazio vola

Vola, la Lazio. Con una nuova vittoria pesante. Con tre punti in un big match che consolidano il secondo posto. Sette di vantaggio sulla quinta, prima delle escluse da una Champions che la Lazio non gioca da febbraio 2021. Sarri predica calma: "Sembrano tanti, ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime". Esattamente come quella appena vinta contro la Juventus, l'unica delle big (considerando un mini-campionato con solo Napoli, Lazio, Roma, Milan, Inter, Atalanta e Juve) che ancora mancava all'appello. Ora la squadra di Sarri - che è sempre di più una squadra di Sarri - è in testa alla classifica virtuale dei big match: 21 punti su 30, come il Napoli capolista.