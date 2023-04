Prosegue il ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva, dove è ricoverato per un'infezione polmonare a seguito della leucemia diagnosticata all'ex presidente del Consiglio e patron del Monza. Il San Raffaele ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni: "Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo - si legge nel bollettino diramato -. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo. Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate".

Ancelotti: "Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti"

Un pensiero per il suo presidente è arrivato anche da Carlo Ancelotti, intervenuto a Radio Anch'io lo Sport: "Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene - ha detto l'attuale allenatore del Real Madrid -. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti. È stato un grande presidente, che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po' di pepe in quelli buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio".