La presentazione della giornata di Serie A

Il trentesimo turno di Serie A si sviluppa su quattro giornate. Due le partite del venerdì: alle 18.30 Cremonese-Empoli e alle 20.45 Spezia-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e su Sky Sport 4K. Sabato 15 aprile già alle 15.00 in campo Bologna-Milan con i rossoneri che saranno poi impegnati martedì sera per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli che affronta il Verona, sempre sabato, alle 18.00. L’anticipo serale alle 20.45 sarà Inter-Monza, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su Sky Sport 4K. Quattro le partite della domenica che si apre alle 12.30 con Lecce-Sampdoria, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Si prosegue poi alle 15.00 con Torino-Salernitana, alle 18.00 Sassuolo-Juventus e alle 20.45 la sfida Roma-Udinese. La giornata di campionato si conclude con il posticipo del lunedì sera Fiorentina-Atalanta.