Dove vedere Cremonese-Empoli

I numeri di Cremonese e Empoli

Cremonese ed Empoli si sono incontrate solo una volta in Serie A, nella gara d’andata: successo 2-0 dell’Empoli con gol di Cambiaghi e Parisi. L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro squadre neopromosse; l’unica sconfitta è tuttavia arrivata nella sola gara esterna del parziale (1-2 contro il Monza). La Cremonese ha vinto l’ultima partita di campionato, 3-2 contro la Sampdoria; i grigiorossi non ottengono due successi di fila in Serie A da marzo 1996, contro Lazio e Padova. Nessuna squadra ha segnato meno gol di Empoli (cinque) e Cremonese (sei) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; la squadra lombarda è anche quella che ha subito più reti nello stesso intervallo temporale (18 gol). Da una parte l’Empoli è la squadra che ha subito più gol su sviluppo di corner in questo campionato (10), dall’altra la Cremonese è quella che ne ha concessi di più in generale su sviluppo di calcio piazzato (16). La curiosità: Cyriel Dessers è il giocatore della Cremonese che ha preso parte a più gol (sette: cinque reti e due assist) in questa Serie A; dopo il passaggio vincente servito nel turno scorso contro la Sampdoria, l’attaccante potrebbe prendere parte a una marcatura per due gare di fila del torneo per la prima volta dall’ottobre 2022 (gol contro Napoli e Spezia).