Tensioni con gli ultras: scorta per De Laurentiis

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte del tifo organizzato. Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio

Scorta per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras. Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio.