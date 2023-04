SERIE A

Infortunio al bicipite femorale destro per Lookman, in un'Atalanta priva anche di Muriel, assente per una correzione chirurgica a una falange della mano. Fastidio all’adduttore per Dybala, ma gli esami hanno escluso lesioni; contro l'Udinese out anche Abraham (lussazione alla spalla): recuperano entrambi per il ritorno contro il Feyenoord. Juve senza Kean (fastidio al flessore), Szczesny va in panchina dopo il leggero malore in Juve-Sporting, Allegri senza Kean