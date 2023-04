Sono 149 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 38 le vittorie del Bologna, 39 le gare finite in parità e 72 le partite vinte dal Milan che è imbattuto nelle ultime 16 trasferte (12 vittorie, 4 pareggi) contro il Bologna; nella competizione, i rossoneri vantano una serie aperta più lunga di gare esterne senza sconfitte solo contro la Spal (19). Il Bologna non ha però subito gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da gennaio 2000, quando arrivò addirittura a otto clean sheet interni consecutivi. La curiosità: nei maggiori cinque campionati europei, Rafael Leão è soltanto uno dei cinque giocatori nati dal 1999 in avanti, con più di 20 gol e più di 10 assist nelle ultime due stagioni ; gli altri sono Saka, Haaland, Vinícius Júnior e Diaby.

Dove vedere Bologna-Milan in tv

La partita tra Bologna e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 15 aprile alle 15.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.