Inzaghi: "Delusi, ma siamo a -2 dal Milan"

C'è delusione nelle parole di Simone Inzaghi dopo la sconfitta casalinga contro il Monza che non rende giustizia alla bella prestazione mostrata in Champions contro il Benfica: "Come la spiego? La squadra ha fatto un buon primo tempo dove meritavamo, nella ripresa ci siamo innervositi, abbiamo perso distanze e subìto ripartenze - dice - Ma una gara così è la fotocopia delle altre e non va ben e, siamo delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe , la squadra conosceva l'importanza di questa partita. E' un risultato negativo che rallenta il nostro percorso". Un'Inter che in campionato non sembra avere la scontilla che ha in Europa: "L'episodio fa cambiare le cose, i risultati non ci danno ragione ed è un motivo di delusione e riflessione. Non è un caso che troviamo Di Gregorio, Terracciano o Dragowski che sono i migliori in campo, significa che dobbiamo fare qualcosa in più , sappiamo che abbiamo bisogno di punti e forse è per questo che le vittorie non arrivano".

"Champions? Siamo a due punti dal Milan e ci sono tante gare"

La sconfitta con il Monza rallenta il cammino dell'Inter verso la qualificazione alla prossima Champions: "Più facile andare in Champions vincendola? Siamo a due punti dal Milan e mancano tante partite, abbiamo tutte le carte in regola - spiega - In questo momento abbiamo un problema di risultati in casa, ci deve preoccupare, ci lavoriamo e cerchiamo di migliorare, ma se guardiamo le occasioni il risultato non rispecchia quanto fatto. La squadra è costruita bene per rimanere in tutti gli obiettivi, siamo sempre in corsa e per quanto riguarda le motivazioni non è vero che ci sono solo in Europa, sono deluso ma nelle ultime tre gare per quanto mostrato dalla squadra sono relativamente soddisfatto". Tuttavia, l'Inter continua avere problemi in fase di finalizzazione: "Per quanto riguarda gli attaccanti, dopo la ripresa non siamo stati sui nostri livelli, nei sedici mesi precedenti abbiamo segnato a ripetizione, ora concretizziamo meno, però la squadra crea e propone, su quello dobbiamo avere più determinazione". In vista del ritorno con il Benfica: "Abbiamo un vantaggio ma dobbiamo giocare nel migliore dei modi. Vogliamo andare avanti, siamo a un passo dalle semifinali, ho delle idee ma poi ci sono dei giorni da affrontare e l'imprevisto è dietro l'angolo".