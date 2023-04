Marotta: "Società sempre vicina a Inzaghi"

Nel pre della gara con il Monza le parole dell’ad interista: “Inzaghi ha avuto un ruolo importante in questi risultati che sono stati forse sorprendenti per il girone proibitivo del girone in Champions e l’arrivo ai quarti. L'allenatore ha sempre grande importanza, è il leader del gruppo: i meriti sono suoi. I compiti della società e dei dirigenti è supportarlo con la nostra presenza e stando sempre vicini a lui. Ha fatto quel che doveva e lo sta facendo nel migliore dei modi"

INTER-MONZA, HIGHLIGHTS