Dove vedere Napoli-Verona

I numeri di Napoli e Verona

Sfida numero 60 in Serie A tra Napoli e Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti; i partenopei hanno battuto i veneti nelle ultime due sfide in ordine di tempo, dopo che avevano raccolto due pareggi e subito una sconfitta nelle precedenti tre. Il Verona ha vinto soltanto due volte a Napoli in Serie A, l’ultima delle quali il 2 gennaio 1983 (1-2, con la doppietta di Piero Fanna); da allora, in 17 precedenti, ben 13 vittorie azzurre e quattro pareggi, inclusi quelli nelle ultime due sfide in ordine di tempo (entrambi 1-1). Il Napoli ha conquistato finora 74 punti in questo campionato; in Serie A, dopo 29 partite giocate, i campani ne avevano raccolti al massimo 73, nel 2017/18; in quel caso, i partenopei pareggiarono la 30^ giornata, raggiungendo i 74 punti. Da una parte, il Napoli è la squadra che conta più sequenze su azione (102) con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area in questo campionato; dall’altra, il Verona è quella che ne conta di meno (otto). La curiosità: Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 12 reti in questo campionato, solo un calciatore del Napoli ha realizzato più gol prima di compiere 23 anni in una singola stagione di Serie A: Attila Sallustro (13) nel 1929/30.