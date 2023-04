Dove vedere Roma-Udinese in tv

I numeri di Roma e Udinese

Sono 97 i confronti in Serie A finora fra le due squadre con 50 vittorie per la Roma e 23 per i friulani. Nella partita d'andata l’Udinese ha battuto la Roma per 4-0 ed è imbattuta nelle ultime due sfide contro la i gallorossi in Serie A. La Roma ha vinto in otto delle ultime nove partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A. La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in questa Serie A, 53, in relazione alle reti segnate, 39: 1.36 punti a gol.