Dove vedere Sassuolo-Juventus

I numeri di Sassuolo e Juventus

La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A (14 su 19 giocate) e quella contro cui ha subito più gol (47): per i neroverdi solo due vittorie e tre pareggi in campionato contro i bianconeri (l’unico successo in casa è datato 28 ottobre 2015 (1-0, rete di Nicola Sansone). La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei trasferte contro il Sassuolo (un pareggio), parziale nel quale i bianconeri hanno sempre segnato almeno due gol. Questa sarà la quinta volta che Sassuolo e Juventus si affrontano in Serie A dalla 30^ giornata di campionato in avanti: nelle precedenti quattro – tutte giocate al Mapei – entrambe le squadre sono andate a segno (4,3 gol segnati in media a partita) e i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti (3 vittorie, un pareggio). La curiosità: Dusan Vlahovic ha realizzato ben quattro gol in Serie A contro il Sassuolo, tra cui una doppietta nella gara d’andata, tuttavia, il serbo non è andato a segno in nessuna delle ultime otto gare, sette giocate dal primo minuto: è la prima volta che rimane a secco di gol in sette gare da titolare di fila nella competizione.