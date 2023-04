Dove vedere Torino-Salernitana

I numeri di Torino e Salernitana

Prima dell’1-1 nel match d’andata, il Torino aveva registrato quattro vittorie su quattro sfide di Serie A contro la Salernitana: tra le formazioni affrontate almeno tre volte in Serie A, solo contro la Roma (86%), la formazione campana vanta una percentuale di sconfitte più alta che contro i piemontesi (80%). Il Torino ha vinto i due precedenti casalinghi di Serie A contro la Salernitana, segnando ben 11 reti (7-1 nel novembre 1947 e 4-0 nel settembre 2021). Questa è la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui il Torino ha registrato almeno 10 successi segnando al massimo 30 gol nelle prime 29 giornate di Serie A: la precedente occasione in cui era capitato ai granata risale al 1991/92, torneo che chiuse in terza posizione. La Salernitana ha perso 12 delle prime 29 gare in una stagione di Serie A: non aveva mai fatto così bene a questo punto della competizione; al momento si trova in 15^ posizione, dovesse mantenerla fino a fine torneo eguaglierebbe il suo miglior risultato in un massimo campionato (15^ anche nel 1998/99, che in quell’occasione tuttavia le costò la retrocessione). La curiosità: Antonio Candreva ha rifilato cinque gol in Serie A contro il Torino, solo contro l’Inter (sette) – punita proprio nell’ultimo turno di campionato – ha fatto meglio nella competizione; il giocatore della Salernitana può trovare la rete in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da novembre 2021.