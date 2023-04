Serie A

Il Napoli frena col Verona, ma la vittoria in campionato si avvicina. Alle sue spalle invece la lotta si fa sempre più viva per un posto in Champions: bene la Lazio e la Roma, frenata del Milan a Bologna mentre l'Inter incassa un altro stop. Cade anche la Juve. In attesa dell'Atalanta, quale è la situazione attuale per le coppe europee 2023/24? Ecco risultati e calendario delle maggiori pretendenti all'Europa