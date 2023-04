Infortunati e indisponibili per la 31^ giornata

Cataldi salta il Torino. Milan senza Calabria. I due fanno parte del (per fortuna) piccolo gruppetto di squalificati in vista del prossimo turno. Nell'Inter c'è de Vrij sotto osservazione. Sarri perde Immobile mentre Gasperini spera di recuperare qualcuno. In tanti sono a rischio ma qualcuno punta a stringere i denti e ad esserci. Ecco la situazione di infortunati e squalificati squadra per squadra