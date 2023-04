Juve, i ricorsi accolti e quelli respinti

Ecco come la sentenza del Collegio di Garanzia dello sport modifica quanto deciso dalla Corte di Appello della Figc lo scorso gennaio. Congelato il -15 della Juventus in attesa di nuovo giudizio, accolti tutti i ricorsi tranne quelli di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, le cui sentenze diventano defintive in quanto si sono esauriti i gradi di giudizio della giustizia sportiva

SENTENZA JUVE - SPORTING-JUVE LIVE