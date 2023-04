Cosa hanno sostenuto gli avvocati della Juventus

"La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio. La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22": lo ha detto Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, nel corso del dibattimento per il ricorso al Collegio di Garanzia presentato dal club bianconero cotnro il -15 in classifica per il caso plusvalenze.