Dove vedere Salernitana-Sassuolo in tv

I numeri di Salernitana e Sassuolo

Il Sassuolo è imbattuto nei tre precedenti contro la Salernitana in Serie A: per i neroverdi due successi - tra cui il 5-0 nella gara di andata di questo campionato - e un pareggio; tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro il Lecce (quattro) il Sassuolo conta più incontri senza aver mai perso nel massimo torneo. La Salernitana ha vinto solo una delle sette sfide tra Serie A e B contro il Sassuolo (1 pareggio, 5 sconfitte): 1-0 il 30 agosto 2008, con gol su rigore di Arturo Di Napoli, risalente al primo scontro diretto tra le due formazioni in Serie B. Il Sassuolo ha segnato otto gol in tre confronti in Serie A con la Salernitana, per una media di 2,7 reti a incontro: gli emiliani ne vantano una migliore con un singolo avversario nel torneo solo contro il Venezia (3,5: sette reti in due match). Nel girone di ritorno di questo campionato, solo Napoli (25) e Lazio (24) hanno guadagnato più punti del Sassuolo (23 in 11 match): i neroverdi stanno registrando infatti la loro miglior media punti in Serie A considerando solo la seconda parte del torneo (2,1). In caso riuscisse a evitare la sconfitta, la Salernitana registrerebbe un suo nuovo record di imbattibilità in Serie A: al momento è a quota sette (1 vittoria, 6 pareggi), come tra aprile e maggio 2022, con Davide Nicola in panchina.