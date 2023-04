Notizie non positive per la Roma: Chris Smalling e Georginio Wijnaldum hanno riportato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Entrambi erano stati costretti ad uscire per durante il match poi vinto dai giallorossi in Europa League contro il Feyenoord. Da stabilire ancora i tempi di recupero dei due calciatori ma da quanto filtra sarebbe più grave la lesione di Smalling che dunque potrebbe restare fuori causa per più tempo rispetto all’olandese.