I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli in seguito al pareggio dello Stadium con la Juventus. Ospite a Milanello il Ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha seguito l'intera seduta svolta dalla squadra. Milan impegnato domenica prossima a San Siro contro il Genoa

Ripresa degli allenamenti per il Milan dopo due giorni di riposo, con una 'sorpresa'. Il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti è stato ospite a Milanello dove ha seguito tutto l'allenamento dei rossoneri e chiacchierato con Stefano Pioli . Dopo il pareggio dello Stadium contro la Juventus che è valso anche l'aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, primo allenamento della settimana che porta alla sfida di campionato contro il Genoa domenica cinque maggio alle 18.

Lavoro in palestra e possesso palla sul campo

La squadra ha lavorato inizialmente in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. La seduta è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione. Il programma prevede un allenamento mercoledi al mattino.