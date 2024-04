E' un'Inter campione dei record… anche in difesa

La solidità di un gruppo e di una squadra, la forza dell’organizzazione e anche della programmazione. L’Inter che si appresta ad affrontare il Sassuolo con l’obiettivo di non fermarsi e continuare a vincere ha fatto dell’impermeabilità difensiva una sua caratteristica. L’Inter è infatti rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite di campionato e ha il maggior numero di clean sheet in Serie A: 20. La squadra ha eguagliato i numeri della stagione 1988/89 quando i nerazzurri mantennero la porta inviolata 20 volte in tutta la stagione. Sommer una sicurezza in questo campionato e anche per il prossimo anno ma lo sguardo va oltre e la dirigenza ha già individuato in Bento, portiere dell’Atletico Paranaense e della nazionale brasiliana, il possibile successore. Operazione non entrata ancora nel vivo ma fattibile ad un prezzo accessibile e se le valutazioni sul cartellino non diventeranno esagerate. Fattore tempo che può fare la differenza in questo caso ma idee già molto chiare. Tra l’altro l’Inter ha realizzato 17 gol con i difensori in questa Serie A, almeno 6 più di qualsiasi altra squadra nella competizione. Tra questi quello di Alessandro Bastoni all’Olimpico con la Roma autore, tra l’altro, di 3 assist tra cui quello simbolo di Bologna da centrale a centrale con il gol di testa di Bisseck. Una evoluzione dei ruoli e della loro interpretazione in un calcio propositivo che ha fatto brillare in casa Inter anche la seconda stella.