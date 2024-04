I prossimi 15 giorni saranno decisivi per la stagione della Juventus: Allegri deve blindare la Champions, mantenere il terzo posto e provare a vincere la Coppa Italia. Per riuscirci ha bisogno di più gol da parte dei suoi attaccanti. La media gol di Vlahovic negli ultimi due mesi è crollata a una rete ogni 331 minuti. Chiesa, Milik, Yildiz e Kean nel 2024 hanno messo insieme tre gol in Serie A

Chiesa-Milik-Yldiz, 3 reti in campionato nel 2024...

Se non ci fosse stato l’attaccante serbo la situazione sarebbe stata ancora peggiore. Chiesa, Milik, Yildiz e Kean nel 2024 hanno messo insieme tre gol in Serie A. Due gol Chiesa, uno Milik, zero gli altri due attaccanti. Davvero troppo poco. Con Chiesa spesso primo cambio in una stagione tra luci e ombre. Una stagione per la quale i prossimi 15 giorni saranno decisivi. Per blindare la Champions, mantenere il terzo posto, provare ad alzare un trofeo, la Coppa Italia a Roma il prossimo 15 maggio. Per tutti questi obiettivi servono i gol. Da non subire e soprattutto da fare.