Tre sconfitte di fila in campionato, non accadeva dal 2010-2011 con Luigi Del Neri in panchina. Dopo lo 0-1 in casa con il Napoli è un Massimiliano Allegri scuro in volto quello che si presenta al commento nel post partita. E non può essere altrimenti dopo il gol del ko a firma Raspadori subito praticamente allo scadere. "Lì ci siamo fermati, abbiamo preso una rete da polli e dobbiamo assolutamente crescere - le parole dell'allenatore della Juventus -. Spiace aver perso, perché la squadra ha fatto una buona partita contro un grande Napoli, che ha meritato lo scudetto". Allegri ha in testa l'obiettivo del quarto posto. "Nelle ultime 5 ne abbiamo perse 4, ma siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici. Certo, dobbiamo tornare a vincere. Mercoledì c'è una partita importante con l’Inter in Coppa Italia e dobbiamo restare sereni. Arbitro? Dobbiamo accettare come sempre le decisioni arbitrali, tanto non si possono cambiare. Fabbri è stato molto bravo, gli faccio i complimenti".