"Lukaku e la squalifica tolta, un grande messaggio"

Decisivo Lukaku, che sarà a disposizione contro la Juve in Coppa Italia. Ma chi giocherà contro i bianconeri dopo l'ottima partita del belga a Empoli? "L'importante è poter scegliere, cosa che fino alla sosta non ho potuto fare. Adesso ho la fortuna di avere i quattro attaccanti tutti in buone condizioni, per un allenatore non è problema, lo è quando non si può scegliere. Per quanto riguarda la squalifica tolta è una bella notizia per lui e per noi, ma soprattutto un grandissimo segnale dato dalla Federazione a tutti contro il razzismo".