Mou: "Infortuni? Se sabato serve gioco anche io"

L'allenatore della Roma elogia la squadra nonostante la sconfitta: "Non si può essere critici con questa squadra, la gara è stata decisa dagli episodi. Gli infortuni? Per qualcuno è un piccolo problema, per noi è un grande problema. Sabato magari gioco io o avrei avuto bisogno di uno come Aldair". Messaggio ai tifosi: "Il miracolo è l'empatia che si è crata con la gente, tutti uniti si va fino in fondo"

Josè Mourinho è molto diretto nell'analisi della gara persa contro l'Atalanta dalla sua Roma: "Penso che con i nostri limiti abbiamo fatto un'ottima partita, non si possono togliere gli episodi dalla gara perché quelli decidono ma oggi è stato così, hanno deciso gli episodi, nel primo tempo eravamo in controllo senza creare tanto, il loro primo gol è un episodio perché perdiamo palla - dice - Nel primo tempo non c'era differenza nonostante i tanti cambi, anche il secondo tempo era nostro e dopo il 2-1 c'era tempo per giocare e di nuovo un episodio ha deciso la gara, ma io sono contento dei miei giocatori. Gli infortuni? Se sabato devo giocare io gioco io, questa squadra è unita, nelle difficoltà è unita, i tifosi sono orgogliosi della squadra, abbiamo finito in 9 e con 9 abbiamo colpito un palo e ci abbiamo provato fino alla fine". Mourinho non si sente di imputare nulla ai suoi giocatori: "E' difficile essere critico con questa squadra, nonostante i limiti il risultato di oggi non voglio dire che è ingiusto ma è frutto degli episodi. Chi ha giocato, chi è entrato ha fatto bene e sono soddisfatto. Colpire i pali significa comunque creare situazioni da gol, ne abbiamo colpiti 30 quest'anno, poi può essere sfortuna o poca efficacia. Quanto agli infortuni fanno parte della partita, oggi abbiamo provato a proteggere chi aveva avuto più stanchezza dopo l'Europa League, abbiamo provato a proteggere Dybala ma chi ha giocato ha fatto una partita molto positiva e poi quando eravamo in gara abbiamo preso il terzo gol, tutti, non solo Rui Patricio".