Lazio, la qualificazione Champions passa da Milano

Dopo la sconfitta contro il Torino, la Lazio ha visto diminuire il suo vantaggio sulla quinta in classifica. Ma non può certe essere un ko a scalfire le certezze della squadra di Sarri, attesa da due trasferte a Milano in una settimana. Le sfide con Inter e MIlan possono essere decisive per la qualificazione alla prossima Champions League

A Milano per la Lazio presto si aprirà la settimana della Champions. Domenica prossima l'Inter, il sabato successivo il Milan. Due scontri diretti in trasferta, intervallati dal turno infrasettimanale col Sassuolo. Da come ne uscirà la Lazio dipenderanno buona parte delle chance qualificazione. Per Sarri però ora conta più capire come arriverà la sua squadra ai 6 giorni più importanti.

E' pronto a varare il piano zero stress. Su fisico e mente. Nessun'ansia. Seppur ridotto dopo l'ultima giornata il vantaggio sulla quinta rimane consistente e non può essere un ko a scalfire le certezze costruite nei precedenti 70 giorni ad alta velocità. Diminuiranno i carichi di lavoro durante gli allenamenti che per Sarri hanno pesato nel passo falso di sabato.

Guardare la classifica fa bene, non deve diventare motivo di preoccupazione - il messaggio dell'allenatore -. Che coltiva la legittima ambizione non solo di centrare la Champions ma anche di conservare il secondo posto che garantirebbe circa 60 milioni. Affrontare gli ultimi due big-match della stagione lontano dall'Olimpico poi non è necessariamente uno svantaggio, anzi. I numeri della Lazio da viaggio sono straordinari e migliori di quelli raccolti in casa: 9 vittorie, 4 pareggi, 2 ko. 11 clean sheet su 15 partite e appena 7 reti subite, la metà di quelle incassate in casa.

Curiosamente anche Immobile, nella sua annata più difficile da quando è a Roma, ha firmato 8 dei suoi 10 gol in trasferta. Presto per dire se partirà titolare ma magari questo dato finirà per indirizzare la scelta di Sarri.