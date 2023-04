Non solo la sconfitta per la Roma ma altri infortuni che complicano il finale di stagione dei giallorossi. A Bergamo si sono fermati Paulo Dybala, colpito duro da Palomino, e sofferente per una distorsione alla caviglia i cui tempi di recupero saranno definiti nelle prossime ore. Stop in difesa per Llorente che ha accusato un problema muscolare durante uno scatto. Difficile la loro presenza con il Milan

Serata da dimenticare per la Roma a Bergamo contro l'Atalanta. Non solo la sconfitta che complica la corsa per un piazzamento nella prossima Champions League dei giallorossi ma soprattutto due nuovi infortuni. Il primo per Paulo Dybala, subentrato nella ripresa, e colpito duro all'87' da Palomino. L'argentino è rimasto in campo molto dolorante e a fine partita è scoppiato in lacrime. Per lui un problema alla caviglia sinistra la cui gravità sarà meglio definita nelle prossime ore. Al momento resta in forte dubbio per la sfida di sabato prossimo contro il Milan. Problema anche in difesa con Llorente che ha alzato bandiera bianca al minuto 90' per un problema muscolare al termine di un duello in corsa con Duvan Zapata. Il difensore ha lasciato il campo costringendo la Roma a chiudere il match in dieci uomini. Da verificare anche le condizioni di Gianluca Mancini che dopo un colpo in testa subito nel primo tempo ha accusato alcuni giramenti di testa. Contro il Milan già certe le assenze di Smalling e Wjinaldum