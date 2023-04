Paulo Dybala a rischio per la sfida contro il Milan: l'argentino svolgerà gli esami domani, mercoledì 26 aprile, per capire l'entità dell'infortunio alla caviglia. Out anche Llorente, assenza che si aggiunge a quelle di Smalling e Wijnaldum

Dopo la sconfitta di Bergamo per la Roma è emergenza infortuni in vista dei prossimi match a cominciare da quello di sabato con il Milan. Già certe di Smalling e Wjinaldum, Dybala è a rischio per la sfida contro il Milan. Trauma contusivo e distorsivo alla caviglia, dopo il contatto con Palomino. Caviglia gonfia, motivo per cui i controlli verrano svolti nella giornata di domani mercoledì 26 aprile. Solo dopo gli esami clinici si capirà se l'argentino potrà recuperare per lo scontro diretto in chiave Champions League.