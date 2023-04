Allo Sky Calcio Club ci si sofferma sul problema offensivo della Juventus: continua l'astinenza da gol di Dusan Vlahovic, a segno solo contro la Salernitana in campionato nel 2023 (l'ultima rete su azione in tutte le competizioni risale al 16 febbraio) e in panchina quasi tutta la partita contro il Napoli. Anche Milik, nonostante una buona prova nel big match dello Stadium (e complice gli infortuni in mezzo), non segna dal 22 gennaio